Rodia: "Distorsione alla caviglia per Pellegrini, Provedel e Gila migliorano"

FROSINONE LAZIO RODIA - La Lazio vince contro il Frosinone dopo la dura settimana seguita dalle dimissioni di Sarri. Nel post partita il dottor Rodia ha parlato della situazione di Pellegrini e degli altri infortunati ai microfoni ufficiali della Lazio.

Le parole di Rodia nel post partita

"Pellegrini ha riportato distorsione alla caviglia sinistra, adesso valuteremo nelle prossime ore. Non dovrebbe essere un trauma grave e recupererà presto. Le condizioni di Provedel e Gila migliorano e sta procedendo nel migliore dei modi. Durante la sosta bisognerà lavorare per far portare tutti a disposizione".