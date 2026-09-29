INTERVISTE
Rodriquez: “Dire che Lotito è politicamente isolato è una presa in giro”
Il giornalista Giovanni Rodriquez, penna del Foglio, ha concesso un’intervista a Radio Laziale per parlare di Claudio Lotito e della sua esperienza politica. Corre voce che il presidente biancoceleste sia sempre più isolato all’interno di Forza Italia, partito per il quale è senatore, ma il cronista (che, va ricordato, è schierato a centro-destra, seppure ospiti spesso opinioni di stampo non esattamente conservatore) ha smentito categoricamente questa versione dei fatti.
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Rodriquez, nella sua intervista, smentisce che Lotito sia politicamente isolato
“Ci sono delle falsità che si sentono in giro: dire che Claudio Lotito è isolato nel suo partito è una presa in giro”.
Le parole del giornalista arrivano dopo le immagini del senatore Lotito a Reggio Calabria, dove si sono tenute, lo scorso weekend, le suppletive che hanno visto trionfare il partito forzista in un voto la cui partecipazione è stata estremamente bassa: soltanto il 22% degli aventi diritto si è presentata alle urne calabresi. Il presidente della lazio è apparso molto vivino al candidato vincitore.
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