Romagnoli: “Volevo finire la carriera alla Lazio, ma da Lotito nessuna risposta”

Romagnoli ha scelto l’Al-Sadd e, poco prima di volare in direzione Qatar, intercettato da alcuni cronisti presenti in aeroporto, ha parlato dell’addio alla Lazio e dell’inizio della sua nuova avventura. Ecco le sue parole.

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Le parole di Romagnoli nell’intervista sul suo addio alla Lazio

“È finita un’era. Un bel viaggio, sono contento, rammaricato per come è finita ma credo sia stata la scelta giusta per tutti quanti. Finire la carriera alla Lazio? Si l’avevo detto al presidente poi le cose sono andate diversamente. La risposta di Lotito? Nessuna, non mi ha fatto sapere niente. Sono stati due mesi intensi perché è un bel gruppo, l’allenatore è una persona fantastica, anzi li ringrazio perché mi hanno fatto allenare, mi hanno fatto sentire parte del gruppo”.

Romagnoli sul Qatar

“In Qatar sarà una nuova esperienza, sono curioso di andare in un altro campionato, speriamo di vincere qualcosa”.

Romagnoli su Gattuso e il più bel ricordo alla Lazio

“Il mister sapeva di questa mia scelta fatta già a gennaio anche perché da parte della Lazio non c’è stata mai nessuna trattativa. Ricordo più bello? Il primo giorno che ho firmato per la Lazio. I tifosi? Spero di vederli presto, spero che la situazione si possa stabilizzare e sicuramente quando sarà il momento giusto andrò allo stadio con loro”.

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