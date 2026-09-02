INTERVISTE
Romagnoli: “Volevo finire la carriera alla Lazio, ma da Lotito nessuna risposta”
Romagnoli ha scelto l’Al-Sadd e, poco prima di volare in direzione Qatar, intercettato da alcuni cronisti presenti in aeroporto, ha parlato dell’addio alla Lazio e dell’inizio della sua nuova avventura. Ecco le sue parole.
Leggi anche: Lazio, ufficiale la lista per la Serie A
Le parole di Romagnoli nell’intervista sul suo addio alla Lazio
“È finita un’era. Un bel viaggio, sono contento, rammaricato per come è finita ma credo sia stata la scelta giusta per tutti quanti. Finire la carriera alla Lazio? Si l’avevo detto al presidente poi le cose sono andate diversamente. La risposta di Lotito? Nessuna, non mi ha fatto sapere niente. Sono stati due mesi intensi perché è un bel gruppo, l’allenatore è una persona fantastica, anzi li ringrazio perché mi hanno fatto allenare, mi hanno fatto sentire parte del gruppo”.
Romagnoli sul Qatar
“In Qatar sarà una nuova esperienza, sono curioso di andare in un altro campionato, speriamo di vincere qualcosa”.
Romagnoli su Gattuso e il più bel ricordo alla Lazio
“Il mister sapeva di questa mia scelta fatta già a gennaio anche perché da parte della Lazio non c’è stata mai nessuna trattativa. Ricordo più bello? Il primo giorno che ho firmato per la Lazio. I tifosi? Spero di vederli presto, spero che la situazione si possa stabilizzare e sicuramente quando sarà il momento giusto andrò allo stadio con loro”.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|6
|2
|2
|Inter
|6
|2
|3
|Milan
|6
|2
|4
|Juventus
|6
|2
|5
|Atalanta
|6
|2
|6
|LAZIO
|6
|2
|7
|Udinese
|4
|2
|8
|Como
|4
|2
|9
|Frosinone
|3
|2
|10
|Napoli
|3
|2
|11
|Sassuolo
|3
|2
|12
|Cagliari
|3
|2
|13
|Lecce
|3
|2
|14
|Torino
|0
|2
|15
|Bologna
|0
|2
|16
|Genoa
|0
|2
|17
|Parma
|0
|2
|18
|Monza
|0
|2
|19
|Venezia
|0
|2
|20
|Fiorentina
|0
|2
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
Calciomercato Lazio estate 2026: tutte le trattative, acquisti e cessioni
-
CALCIOMERCATO LAZIO13 ore ago
Telenovela finita, Romagnoli va all’Al-Sadd: i dettagli del trasferimento
-
INFORTUNATI2 giorni ago
Guai per Cataldi, lo stop si allunga: ecco quando rientrerà in gruppo
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
Dominguez-Lazio era cosa fatta: Boban confessa e svela un retroscena