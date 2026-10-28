Romondini: “La Lazio il nuovo Leicester d’Italia? Difficile ma non impossibile. Tra loro e la Roma…”

L’ex calciatore Fabrizio Romondini ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TMW nella quale gli è stato chiesto quale squadra tra Lazio e Roma esprime il miglior calcio, ecco la sua risposta.

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Le parole di Romondini sulla Lazio

Chi gioca meglio tra Roma e Lazio?

“Mi diverte sempre la Roma per come gioca, ha la propria identità, vanno tutti in gol. Però devo dire che mister Gattuso ha dato la propria identità alla Lazio, che in partenza aveva fatto male e poteva essere un boomerang negativo. Oggi la Lazio invece va in campo spensierata, gioca bene. Sono sullo stesso piano. La rosa della Roma ha di più di quella della Lazio, i biancocelesti sono sempre stati sul pezzo, cinici, credo che il mister abbia dato proprio questa voglia di non mollare e di crederci sempre.”

La Lazio può essere il Leicester d’Italia?

“E’ difficile ma non impossibile. Ormai è una realtà, giusto che il mister dica di tenere i piedi per terra, ma c’è una squadra che gioca, vince, ha entusiasmo, che non molla mai. Credo che ci sia la possibilità. E’ una Lazio vera, che ha un’identità.”

Redazione Lazionews.eu

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