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INTERVISTE

Roscioli: “I ristoratori storici sono laziali, molti diventati della Roma per convenienza”

Published

26 minuti ago

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Roscioli intervista Lazio Roma rivalità

Pierluigi Roscioli, noto ristoratore romano e tifoso della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per parlare della questione del tifo nella ristorazione capitolina.

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Le parole di Roscioli nell’intervista sulla Lazio

Le famiglie storiche di ristoratori sono più laziali che romanisti, sembrerà particolare ma è così. Il romano o il romano acquisito poco prima o poco dopo della Seconda Guerra Mondiale si è fatto laziale. Poi come si è evoluta la storia non lo so. La Roma è diventata poi più seguita e molti sono passati dall’altra parte per convenienza, a Campo de’ Fiori il quartiere dove sono cresciuto le attività storiche erano tutte laziali. Lo sfottò fino a 30 anni fa ci divertiva erano prese in giro e in questo periodo si sta ricreando, negli anni 2000 quando le squadre erano più forti l’acredine era più forte”.

Roscioli sulla squadra

“Questa squadra è partita con tante perplessità e anche stavolta sta somigliando al suo allenatore, che decide di non mollare ed era l’unico modo per riuscire a questa squadra, non è poca roba, i presupposti non erano buoni”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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