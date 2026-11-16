Delio Rossi, Paolo Di Canio e l’aneddoto sui coni gialli e rossi

Nel corso dell’intervista con Fanpage, di cui vi abbiamo raccontato sia il pensiero su Lotito sia il primo incontro con Gattuso, Delio Rossi ha anche ricordato un divertente episodio, in allenamento, con Paolo Di Canio, che evidenzia la viscerale lazialità dell’ex attaccante.

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Rossi e l’aneddoto su Paolo Di Canio in allenamento

L’ex allenatore, ancora divertito e colpito, ha raccontato così l’episodio a chi lo intervistava:

“Io ho avuto a che fare con Paolo Di Canio che è visceralmente tifoso della Lazio. Ricordo che una volta, in allenamento, stava sempre davanti, a tirare il gruppo, e stavamo facendo degli esercizi. C’erano dei coni allineati e lui era davanti ma a un certo punto si ferma: ‘Oh mister, io questo esercizio non lo faccio’. E ho detto: ‘Ma che sei scemo, è un esercizio cretino, perché non lo devi fare?’. Poi faccio attenzione alla disposizione e mi accorgo che avevo messo i coni involontariamente gialli e rossi. E lui, per questo, non voleva fare l’esercizio”.

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