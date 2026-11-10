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INTERVISTE

Rossi: “Questa Lazio può durare, punto su Pinamonti e Gudmundsson”

Published

3 ore ago

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Andrea Pinamonti

L’ex tecnico della Lazio Delio Rossi è intervenuto ai taccuini de La Gazzetta dello Sport per commentare il primato in solitaria dei biancocelesti in Serie A.

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Il pensiero di Delio Rossi sul primato della Lazio in Serie A.

“Gattuso sta facendo qualcosa di unico, ma non sono sorpreso. Lo conosco bene, sono stato il suo primo allenatore quando è tornato dalla Scozia. La scorsa estate dissi che, vista la situazione difficile che c’era a Formello, Rino era il solo che potesse fare bene. Penso che la sua Lazio sia destinata a durare. Lo scudetto forse è troppo, ma un piazzamento in Europa è possibile. E alcuni singoli possono fare meglio. Pinamonti ha ampi margini di crescita e il rientro di Gudmundsson può dare ulteriore qualità”.

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