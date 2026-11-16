Connect with us

INTERVISTE

Rossi: “Lotito è una persona molto capace, ha fatto un lavoro incredibile alla Lazio”

Published

3 ore ago

on

Rossi intervista rapporto Lotito

Delio Rossi, nel corso della sua intervista a FanPage, nella quale ha raccontato il suo primo incontro con Gattuso, ha parlato anche del suo rapporto con Claudio Lotito.

Leggi anche: “Lotito: “Reggina non una parentesi. Multiproprietà? Il proprietario è mio figlio, non c’entra con la Lazio

L’intervista a Delio Rossi sul suo rapporto con Lotito

“Io ho avuto un presidente che non sapeva neanche se il pallone fosse rotondo o quadrato. Quando sono arrivato l’obiettivo di Lotito era risanare il bilancio e non mi ha chiesto neanche come giocassi, se 4-3-3, 4-4-2, 3-5-2 … non ha voluto sapere che giocatori volessi, anche perché non c’avevamo soldi, quindi dovevamo prendere i giocatori che potevano capitare: il suo problema era quanto guadagnassi”.

“Se guadagnavo poco potevo essere un buon allenatore, se guadagnavo di più si rivolgeva da altre parti. Ma devo dire che dal punto di vista societario ha fatto un lavoro incredibile alla Lazio, perché ha risanato il bilancio. Noi eravamo una squadra che i giocatori-scommessa li dovevamo vendere, per fare delle altre scommesse. Lotito è sicuramente una persona molto capace, intelligente anche se come carattere, magari, se dovevo andare a cena preferivo andarci con altri presidenti, non con lui”.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Sono un copywriter e autore per il web, con una forte passione per la scrittura e la comunicazione digitale. Mi occupo di contenuti legati a sport, cultura pop, attualità e sostenibilità, cercando sempre di unire chiarezza, ritmo e attenzione al lettore. Scrivere per me è sia un mestiere che un modo per raccontare e interpretare il presente

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 12ª 21/11/2026 · 15:00
Lazio
VS
Lecce
Probabili formazioni
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 11ª 08/11/2026 · 12:30
Napoli
1-1
Finale
Lazio
Pareggio
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 LAZIO 29 11
2 Inter 28 11
3 Roma 27 11
4 Milan 24 11
5 Como 23 11
6 Frosinone 20 11
7 Juventus 18 11
8 Bologna 17 11
9 Cagliari 16 11
10 Napoli 15 11
11 Torino 14 11
13 Atalanta 14 11
12 Genoa 13 11
14 Lecce 10 11
15 Fiorentina 9 11
16 Parma 8 11
17 Sassuolo 8 11
18 Monza 7 11
19 Venezia 6 11
20 Udinese 5 11
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI