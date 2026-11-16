Rossi: “Lotito è una persona molto capace, ha fatto un lavoro incredibile alla Lazio”

Delio Rossi, nel corso della sua intervista a FanPage, nella quale ha raccontato il suo primo incontro con Gattuso, ha parlato anche del suo rapporto con Claudio Lotito.

Leggi anche: “Lotito: “Reggina non una parentesi. Multiproprietà? Il proprietario è mio figlio, non c’entra con la Lazio”

L’intervista a Delio Rossi sul suo rapporto con Lotito

“Io ho avuto un presidente che non sapeva neanche se il pallone fosse rotondo o quadrato. Quando sono arrivato l’obiettivo di Lotito era risanare il bilancio e non mi ha chiesto neanche come giocassi, se 4-3-3, 4-4-2, 3-5-2 … non ha voluto sapere che giocatori volessi, anche perché non c’avevamo soldi, quindi dovevamo prendere i giocatori che potevano capitare: il suo problema era quanto guadagnassi”.

“Se guadagnavo poco potevo essere un buon allenatore, se guadagnavo di più si rivolgeva da altre parti. Ma devo dire che dal punto di vista societario ha fatto un lavoro incredibile alla Lazio, perché ha risanato il bilancio. Noi eravamo una squadra che i giocatori-scommessa li dovevamo vendere, per fare delle altre scommesse. Lotito è sicuramente una persona molto capace, intelligente anche se come carattere, magari, se dovevo andare a cena preferivo andarci con altri presidenti, non con lui”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP