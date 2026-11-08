Napoli, Rrahmani: “Dobbiamo fare tutti di più. Lang? Gli ho detto di stare tranquillo”

Il calciatore del Napoli, Rrahmani, al termine della sfida del Maradona contro la Lazio, ha parlato nelle consuete intervista del postpartita e ha analizzato così la sfida con i biancocelesti: ecco le sue parole.

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Le parole di Rrahmani nell’intervista postpartita di Napoli Lazio

“Essere capitano del Napoli è un privilegio perché rappresento un popolo intero. Partita difficile, con un primo tempo fatto non bene. Poi nel secondo siamo cresciuti e potevamo anche vincerla”.

Rrahmani sui fischi a Lang

“Ho parlato con lui, in quel momento gli ho detto di fare attenzione e non prendere il secondo giallo. Rimanere in dieci sarebbe stata la fine, era un rischio troppo grosso. Poi invece gli ho detto di non rispondere, dobbiamo dare tutto in campo e uscire da questo momento. Non c’è una partita facile, i ritmi si sono alzati e tutti dobbiamo fare di più”.

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