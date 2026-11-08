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Napoli, Rrahmani: “Dobbiamo fare tutti di più. Lang? Gli ho detto di stare tranquillo”

Published

5 minuti ago

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Rrahmani intervista post Napoli Lazio Serie A 2026 2027

Il calciatore del Napoli, Rrahmani, al termine della sfida del Maradona contro la Lazio, ha parlato nelle consuete intervista del postpartita e ha analizzato così la sfida con i biancocelesti: ecco le sue parole.

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Le parole di Rrahmani nell’intervista postpartita di Napoli Lazio

“Essere capitano del Napoli è un privilegio perché rappresento un popolo intero. Partita difficile, con un primo tempo fatto non bene. Poi nel secondo siamo cresciuti e potevamo anche vincerla”.

Rrahmani sui fischi a Lang

“Ho parlato con lui, in quel momento gli ho detto di fare attenzione e non prendere il secondo giallo. Rimanere in dieci sarebbe stata la fine, era un rischio troppo grosso. Poi invece gli ho detto di non rispondere, dobbiamo dare tutto in campo e uscire da questo momento. Non c’è una partita facile, i ritmi si sono alzati e tutti dobbiamo fare di più”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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# Squadra Pt G
1 LAZIO 29 11
2 Inter 25 10
3 Roma 27 11
4 Como 23 10
5 Milan 21 10
6 Frosinone 20 11
7 Juventus 17 10
8 Bologna 17 11
9 Cagliari 16 11
10 Napoli 15 11
11 Torino 14 11
12 Genoa 13 10
13 Atalanta 11 10
14 Lecce 10 11
15 Fiorentina 8 10
16 Parma 8 11
17 Sassuolo 8 11
18 Monza 7 10
19 Venezia 6 11
20 Udinese 5 11
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