Runjaic ripensa alla Lazio: “Panchina troppo corta”

Due risultati negativi nelle ultime due giornate per l’Udinese che dopo aver perso contro la Lazio ha subito anche la rimonta dell’Inter: non una sorpresa per il tecnico Runjaic che si è espresso così nella sua ultima intervista per DAZN

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Le parole di Runjaic nell’intervista sulla Lazio e non solo

“Ci sono tante cose che potevamo fare meglio, abbiamo dei giocatori giovani e dobbiamo aspettare anche i rientri di elementi importanti come Solet, Zaniolo e Piotrowski. In questo momento la panchina non è così lunga per affrontare una squadra del livello dell’Inter ma anche della stessa Lazio. C’è da lavorare molto, specialmente nella fase difensiva. Il pensiero ora va a sabato pomeriggio, per tornare a fare punti”.

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