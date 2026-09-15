INTERVISTE
Runjaic ripensa alla Lazio: “Panchina troppo corta”
Due risultati negativi nelle ultime due giornate per l’Udinese che dopo aver perso contro la Lazio ha subito anche la rimonta dell’Inter: non una sorpresa per il tecnico Runjaic che si è espresso così nella sua ultima intervista per DAZN
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Le parole di Runjaic nell’intervista sulla Lazio e non solo
“Ci sono tante cose che potevamo fare meglio, abbiamo dei giocatori giovani e dobbiamo aspettare anche i rientri di elementi importanti come Solet, Zaniolo e Piotrowski. In questo momento la panchina non è così lunga per affrontare una squadra del livello dell’Inter ma anche della stessa Lazio. C’è da lavorare molto, specialmente nella fase difensiva. Il pensiero ora va a sabato pomeriggio, per tornare a fare punti”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|12
|4
|2
|Inter
|12
|4
|3
|Como
|10
|4
|4
|LAZIO
|10
|4
|5
|Cagliari
|9
|4
|6
|Milan
|8
|4
|7
|Frosinone
|7
|4
|8
|Juventus
|7
|4
|9
|Sassuolo
|7
|4
|10
|Napoli
|6
|4
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|4
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|3
|4
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|3
|4
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|1
|4
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|1
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|Monza
|1
|4
|19
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|1
|4
|20
|Venezia
|0
|4
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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