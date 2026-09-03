INTERVISTE
Verso Udinese Lazio, Runjaic: “Loro hanno fatto un lavoro fantastico e la rosa è molto forte”
Il tecnico dell’Udinese, prossima avversaria della Lazio in campionato, Kosta Runjaic ha concesso un’intervista ai microfoni di Mediaset dopo il successo in Coppa Italia contro il Venezia, nella quale ha parlato anche dei biancocelesti.
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Le parole di Runjiaic sulla Lazio
Noi abbiamo la prossima partita lunedì contro la Lazio. Loro hanno fatto un lavoro fantastico, iniziato con sei punti e hanno una rosa molto forte. Hanno investito molto in nuovi giocatori. Quindi dobbiamo essere lucidi e concentrarci partita dopo partita”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
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|Pt
|G
|1
|Roma
|6
|2
|2
|Inter
|6
|2
|3
|Milan
|6
|2
|4
|Juventus
|6
|2
|5
|Atalanta
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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