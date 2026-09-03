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INTERVISTE

Verso Udinese Lazio, Runjaic: “Loro hanno fatto un lavoro fantastico e la rosa è molto forte”

Published

32 minuti ago

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Il tecnico dell'Udinese Kosta Runjaic Lazionews.eu

Il tecnico dell’Udinese, prossima avversaria della Lazio in campionato, Kosta Runjaic ha concesso un’intervista ai microfoni di Mediaset dopo il successo in Coppa Italia contro il Venezia, nella quale ha parlato anche dei biancocelesti.

Leggi Anche: Il saluto di Gigot: “Auguro il meglio alla Lazio. Un ringraziamento speciale ai tifosi”

Le parole di Runjiaic sulla Lazio

Noi abbiamo la prossima partita lunedì contro la Lazio. Loro hanno fatto un lavoro fantastico, iniziato con sei punti e hanno una rosa molto forte. Hanno investito molto in nuovi giocatori. Quindi dobbiamo essere lucidi e concentrarci partita dopo partita”.

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