Connect with us

INTERVISTE

Runjaic: “Rispettiamo la migliore qualità della Lazio”

Published

4 ore ago

on

Kosta Runjaic

Ecco che cosa ha detto Kosta Runjaic, allenatore dei friulani, nell’intervista che ha concesso in zona mista al termine di Udinese Lazio di campionato.

Leggi anche: “Gregucci: “Lotito non è il presidente dei tifosi, serve qualcosa di clamoroso

L’intervista al tecnico Runjaic al termine di Udinese Lazio

“Abbiamo perso Piotrowski e Solet. Questo doppio cambio l’abbiamo pagato tanto, visto che abbiamo perso due slot per fare sostituzioni, per cui ho avuto dubbi. La Lazio comunque ha giocato bene, è una squadra forte che ha comprato giocatori forti. Loro partivano favoriti, potevamo prenderci un punto, ma hanno meritato sicuramente di segnare almeno una rete”.

“Entrambe le squadre erano stanche, ma dobbiamo rispettare le loro qualità e non siamo riusciti ad avere il possesso palla che volevamo. Davis non lo volevo rischiare e i cambi del primo tempo ci hanno condizionato. Dobbiamo rispettare la Lazio e le sue qualità, sappiamo che comunque nella nostra squadra non abbiamo una vera alternativa a Davis. Abankwah si deve ancora adattare ai ritmi della Serie A e dal punto di vista delle sostituzioni, lì la Lazio ci è superiore”.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Sono un copywriter e autore per il web, con una forte passione per la scrittura e la comunicazione digitale. Mi occupo di contenuti legati a sport, cultura pop, attualità e sostenibilità, cercando sempre di unire chiarezza, ritmo e attenzione al lettore. Scrivere per me è sia un mestiere che un modo per raccontare e interpretare il presente

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 03ª 07/09/2026 · 20:45
Udinese
VS
Lazio
Probabili formazioni
Trasferta

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 02ª 30/08/2026 · 20:45
Lazio
1-0
Finale
Genoa
Vittoria
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 9 3
2 Inter 9 3
3 Como 7 3
4 Milan 6 2
5 Juventus 6 2
6 LAZIO 6 2
7 Atalanta 6 3
8 Udinese 4 2
9 Frosinone 3 2
10 Sassuolo 3 2
11 Cagliari 3 2
12 Lecce 3 2
13 Napoli 3 3
14 Torino 3 3
15 Bologna 0 2
16 Parma 0 2
17 Monza 0 2
18 Venezia 0 2
19 Genoa 0 3
20 Fiorentina 0 3
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI