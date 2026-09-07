Runjaic: “Rispettiamo la migliore qualità della Lazio”

Ecco che cosa ha detto Kosta Runjaic, allenatore dei friulani, nell’intervista che ha concesso in zona mista al termine di Udinese Lazio di campionato.

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L’intervista al tecnico Runjaic al termine di Udinese Lazio

“Abbiamo perso Piotrowski e Solet. Questo doppio cambio l’abbiamo pagato tanto, visto che abbiamo perso due slot per fare sostituzioni, per cui ho avuto dubbi. La Lazio comunque ha giocato bene, è una squadra forte che ha comprato giocatori forti. Loro partivano favoriti, potevamo prenderci un punto, ma hanno meritato sicuramente di segnare almeno una rete”.

“Entrambe le squadre erano stanche, ma dobbiamo rispettare le loro qualità e non siamo riusciti ad avere il possesso palla che volevamo. Davis non lo volevo rischiare e i cambi del primo tempo ci hanno condizionato. Dobbiamo rispettare la Lazio e le sue qualità, sappiamo che comunque nella nostra squadra non abbiamo una vera alternativa a Davis. Abankwah si deve ancora adattare ai ritmi della Serie A e dal punto di vista delle sostituzioni, lì la Lazio ci è superiore”.

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