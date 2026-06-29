INTERVISTE
Sabatini: “Non partecipo al coro contro Lotito, gli devo moltissimo”
Walter Sabatini torna a parlare del suo addio alla Lazio nel 2008 e del rapporto che lo lega al presidente Claudio Lotito in un’intervista concessa al Corriere dello Sport. Ecco riportate le sue parole:
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Le parole di Sabatini sull’addio alla Lazio nell’intervista
“È passata un’era geologica. Non posso partecipare al coro contro Lotito, gli devo moltissimo e non lo dimenticherò mai, non sopporto l’ingratitudine. Gli auguro di ripartire. Ripeto il mio pensiero. A Lotito spesso non riescono le cose semplici, ma ha sempre fatto bene quelle difficili”.
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