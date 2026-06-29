Connect with us

INTERVISTE

Sabatini: “Non partecipo al coro contro Lotito, gli devo moltissimo”

Published

33 minuti ago

on

sabatini intervista addio lazio lotito

Walter Sabatini torna a parlare del suo addio alla Lazio nel 2008 e del rapporto che lo lega al presidente Claudio Lotito in un’intervista concessa al Corriere dello Sport. Ecco riportate le sue parole:

Leggi anche: Mercato a saldo zero, dopo Romagnoli occorrerà abbassare il monte ingaggi

Le parole di Sabatini sull’addio alla Lazio nell’intervista

“È passata un’era geologica. Non posso partecipare al coro contro Lotito, gli devo moltissimo e non lo dimenticherò mai, non sopporto l’ingratitudine. Gli auguro di ripartire. Ripeto il mio pensiero. A Lotito spesso non riescono le cose semplici, ma ha sempre fatto bene quelle difficili”.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Giornalista sportivo, trasmettere le mie passioni attraverso la scrittura è la missione che punto a trasformare nel mio lavoro. Laureato in Filosofia all'Università La Sapienza di Roma, con l'Abruzzo nel cuore.

PIÙ LETTI