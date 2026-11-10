Sabatini: “In Napoli Lazio s’è verificata una cosa mai successa in 100 anni”

Ai microfoni di Radio Marte Sandro Sabatini è tornato sul match di domenica al Maradona Napoli Lazio, soffermandosi sui fischi dei tifosi partenopei nei confronti di Noa Lang.

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Le parole di Sabatini sui fischi a Noa Lang durante Napoli Lazio.

“I tifosi pagano il biglietto e sono liberi di fare ciò che vogliono, ma Lang è libero di non andare sotto la curva a farsi insultare, accettando una cosa che non è stata degna del tifo napoletano. A memoria non ricordo dei fischi così per un giocatore del Napoli. In Napoli-Lazio s’è verificata una cosa che non è stata mai fatta in cento anni. Lang ha solo detto ‘fatevi sentire’, ma è uno che spesso incita il pubblico a farsi sentire. Il ragazzo ha subito i fischi e poi i tifosi vogliono che vada sotto la curva a farsi offendere. No, non funziona così”.

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