Sabatini: “Chiedo scusa per aver pensato su Gattuso tutto il peggio possibile, mi ha smentito subito”

Sandro Sabatini ha cambiato idea su Gennaro Gattuso dopo le prime giornate di campionato della Lazio e si è scusato nell’intervista a Number1 podcast. Ecco le sue parole.

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L’intervista di Sabatini sulla Lazio di Gattuso

“Chiedo scusa per aver pensato su Gattuso tutto il peggio possibile e mi ha smentito su tutta la linea. Avevo pensato fosse un allenatore finito, che la Lazio avrebbe lottato per non retrocedere e che l’eliminazione dal Mondiale era soprattutto colpa sua. Ecco, mi ha smentito e ci ha smentito. Nessuno aveva immaginato un inizio così. Gattuso non meritava certe critiche e nemmeno certi pensieri, ora lo sappiamo tutti”.

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