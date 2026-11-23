Sandro Sabatini ha rilasciato un’intervista a Pressing su Canale 5 nella quale ha commentato la grande partenza della Lazio di Gattuso e della corsa scudetto con la Roma.

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L’intervista di Sabatini sulla corsa scudetto fra Lazio e Roma

“Io mi sono innamorato di quello che sta facendo la Lazio. Non credo che possa ripetere quello che successe al Leicester, però è una bella favola da vivere”.

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