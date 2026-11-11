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INTERVISTE

Sabatini: “La Lazio sogna di essere il Leicester italiano. Lotito? Situazione paradossale”

Published

38 minuti ago

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Sabatini intervista Lazio Gattuso Lotito scudetto

Sandro Sabatini, giornalista di Sportmediaset, in un’intervista concessa a TMW ha parlato della lotta scudetto che coinvolge Roma e Inter, inserendoci anche la Lazio: ecco le sue dichiarazioni in merito.

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Le parole di Sabatini sulla Lazio nell’intervista sulla lotta scudetto

“Nessuno avrebbe scommesso su questa Lazio. Non parlatemi però di pronostici: non mi sembra di essere la persona adatta. Però l’Inter è la più forte, la Roma è all’altezza dell’Inter e la Lazio sogna di essere il Leicester italiano. Sarebbe un bel sogno, pieno di situazioni paradossali. L’umore dei tifosi, senza entrare nei dettagli della contestazione, era azzerato a Ferragosto e adesso è al settimo cielo. Il presidente era accusato di fare un mercato da anni negativo, deficitario, e invece ha preso anche dei buoni giocatori.

Gattuso era considerato un allenatore al tramonto, ha rivitalizzato dei giocatori che con Sarri non erano stati tenuti nella giusta considerazione”.

Sabatini su chi finirà dietro all’Inter

“Terzo il Como, anche se ha fatto una brutta figura a San Siro. Per me, per il quarto posto c’è la sorpresa Lazio, sta mettendo in difficoltà tre grandi che rischiano di restare a guardare per la prossima Champions League: Milan, Juventus e Napoli”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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5 Como 23 11
6 Frosinone 20 11
7 Juventus 18 11
8 Bologna 17 11
9 Cagliari 16 11
10 Napoli 15 11
11 Torino 14 11
13 Atalanta 14 11
12 Genoa 13 11
14 Lecce 10 11
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