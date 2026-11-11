Sabatini: “La Lazio sogna di essere il Leicester italiano. Lotito? Situazione paradossale”

Sandro Sabatini, giornalista di Sportmediaset, in un’intervista concessa a TMW ha parlato della lotta scudetto che coinvolge Roma e Inter, inserendoci anche la Lazio: ecco le sue dichiarazioni in merito.

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Le parole di Sabatini sulla Lazio nell’intervista sulla lotta scudetto

“Nessuno avrebbe scommesso su questa Lazio. Non parlatemi però di pronostici: non mi sembra di essere la persona adatta. Però l’Inter è la più forte, la Roma è all’altezza dell’Inter e la Lazio sogna di essere il Leicester italiano. Sarebbe un bel sogno, pieno di situazioni paradossali. L’umore dei tifosi, senza entrare nei dettagli della contestazione, era azzerato a Ferragosto e adesso è al settimo cielo. Il presidente era accusato di fare un mercato da anni negativo, deficitario, e invece ha preso anche dei buoni giocatori.

Gattuso era considerato un allenatore al tramonto, ha rivitalizzato dei giocatori che con Sarri non erano stati tenuti nella giusta considerazione”.

Sabatini su chi finirà dietro all’Inter

“Terzo il Como, anche se ha fatto una brutta figura a San Siro. Per me, per il quarto posto c’è la sorpresa Lazio, sta mettendo in difficoltà tre grandi che rischiano di restare a guardare per la prossima Champions League: Milan, Juventus e Napoli”.

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