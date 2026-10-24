INTERVISTE
Sabatini: “Isaksen protagonista vero. Tavares inarrestabile”
Ai microfoni di Radio Radio il direttore sportivo Walter Sabatini è tornato a parlare della Lazio di Gennaro Gattuso, in questa intervista l’addetto ai lavori ha fatto due nomi su tutti: quello di Nuno Tavares e quello di Gustav Isaksen.
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Le parole di Sabatini nell’intervista sulla Lazio di Isaksen e Tavares
“Sto vedendo una Lazio spietata, cioè una Lazio che sa quello che deve fare. Gattuso, devo dire, ha fatto un grande lavoro”. Isaksen desso è diventato un protagonista vero, cioè si fida di se stesso, sfida le difese avversarie con una certa arroganza. È diventato un giocatore veramente fenomenale. Oggi Tavares sembra un giocatore inarrestabile. Quando arriva lì gioca la palla della vita sempre”.
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