Sabatini: “Lazio meraviglia del calcio italiano. Scudetto? Può vincerlo, ecco perché”

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di news.superscommesse.it, Walter Sabatini ha parlato dell’inizio di stagione della Lazio di Gattuso, ora prima in classifica davanti all’Inter, e delle possibilità di scudetto. Di seguito le sue parole.

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Le parole di Sabatini nell’intervista sulla Lazio e sulla lotta scudetto

“I meriti di Gattuso sono enormi. Mi riferisco proprio a quelli dell’allenatore. E non tanto per i risultati, fin qui eccezionali, ma per il miglioramento esponenziale di alcuni suoi giocatori. Nomino, fra tutti, Isaksen, Noslin e Belahyane. La Lazio decolla quando decollano i suoi calciatori, e Gattuso sta lavorando in maniera straordinaria. La Lazio non deve porsi alcun obiettivo specifico di classifica, l’unico target che deve mettersi dentro la testa è quello di essere competitiva sempre, in ogni partita, sfruttando le grandi motivazioni del gruppo, e qui torniamo ai meriti del mister. La Lazio è fin qui una sorpresa meravigliosa per tutto il calcio italiano“.

Sabatini sullo scudetto

“L’Inter resta la squadra più forte sulla carta. Dietro di essa tutte le big solite, ma io voglio mettere la Roma davanti alle altre, in questo gruppetto di inseguitrici agguerrite. Chi la spunterà effettivamente ce lo dirà poi il campionato. Io, però, vista la classifica attuale, terrei anche la Lazio tra le possibili outsider, visto che non è possibile trascurare i punti (tanti) che fin qui ha fatto. Non glieli ha donati il giudice sportivo, li ha conquistati sul campo. È giusto, a questo punto, che anche i giocatori biancocelesti abbiano delle ambizioni”.

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