Sabatini: “Plausibile lo scudetto della Lazio, ecco cosa è assurdo di Lotito”

L’ex direttore sportivo di Lazio e Roma Walter Sabatini, ha rilasciato un’intervista al Quotidiano Nazionale in cui si è espresso sulla squadra di Gattuso e sulla protesta dei tifosi biancocelesti contro Lotito.

LEGGI ANCHE: Caressa: “Vi spiego perché non ho urlato al gol di Frattesi contro la Francia”

“Se sarebbe assurdo per la Lazio vincere lo scudetto? No, è plausibile. Con la sindrome di accerchiamento si possono fare miracoli.

Se è assurdo che il contestato Lotito abbia vinto con la Lazio più di due due magnati Usa con la Roma? No, perché fa bene le cose difficili e sbaglia quelle facili. Come il rapporto con i tifosi”.

@Copyright Lazionews.eu – Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP