INTERVISTE
Sabatini: “Plausibile lo scudetto della Lazio, ecco cosa è assurdo di Lotito”
L’ex direttore sportivo di Lazio e Roma Walter Sabatini, ha rilasciato un’intervista al Quotidiano Nazionale in cui si è espresso sulla squadra di Gattuso e sulla protesta dei tifosi biancocelesti contro Lotito.
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Le parole di Sabatini sulla Lazio di Gattuso e un commento sul presidente Lotito.
“Se sarebbe assurdo per la Lazio vincere lo scudetto? No, è plausibile. Con la sindrome di accerchiamento si possono fare miracoli.
Se è assurdo che il contestato Lotito abbia vinto con la Lazio più di due due magnati Usa con la Roma? No, perché fa bene le cose difficili e sbaglia quelle facili. Come il rapporto con i tifosi”.
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