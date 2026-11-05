Sabatini: “Contro la Lazio verdetto inevitabile per Allegri”

Sul suo canale Youtube Sandro Sabatini si è espresso dopo la sconfitta del Napoli in Champions League contro il Porto, proiettandosi al big match di domenica contro la Lazio, possibile ultima spiaggia per Allegri.

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Le parole di Sabatini dopo Porto Napoli e in vista del big match di domenica contro la Lazio.

“Sette sconfitte in 14 gare inchiodano Allegri a una presa di coscienza. E ci sarà un verdetto inevitabile e inequivocabile prima della sosta, nella partita di domenica alle 12.30 contro la Lazio capolista. Questa è la realtà, espressa credo con grande coerenza. Una realtà che, in una serata come questa, non può continuare a prendere in considerazione soltanto il mercato che non è stato fatto, l’età media più alta di tutti, i tredici o quattordici giocatori disponibili, il Porto che ha potuto effettuare i cambi mentre il Napoli non aveva alternative. Va bene tutto, ma c’è modo e modo di perdere”.

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