INTERVISTE
Sabatini: “Contro la Lazio verdetto inevitabile per Allegri”
Sul suo canale Youtube Sandro Sabatini si è espresso dopo la sconfitta del Napoli in Champions League contro il Porto, proiettandosi al big match di domenica contro la Lazio, possibile ultima spiaggia per Allegri.
LEGGI ANCHE: Mattei: “Lotito non mollerà mai la Lazio, sta pilotando l’elezione di Galliani”
Le parole di Sabatini dopo Porto Napoli e in vista del big match di domenica contro la Lazio.
“Sette sconfitte in 14 gare inchiodano Allegri a una presa di coscienza. E ci sarà un verdetto inevitabile e inequivocabile prima della sosta, nella partita di domenica alle 12.30 contro la Lazio capolista. Questa è la realtà, espressa credo con grande coerenza. Una realtà che, in una serata come questa, non può continuare a prendere in considerazione soltanto il mercato che non è stato fatto, l’età media più alta di tutti, i tredici o quattordici giocatori disponibili, il Porto che ha potuto effettuare i cambi mentre il Napoli non aveva alternative. Va bene tutto, ma c’è modo e modo di perdere”.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|28
|10
|2
|Inter
|25
|10
|3
|Roma
|24
|10
|4
|Como
|23
|10
|5
|Milan
|21
|10
|6
|Frosinone
|20
|10
|7
|Juventus
|17
|10
|8
|Napoli
|14
|10
|9
|Bologna
|14
|10
|10
|Torino
|13
|10
|11
|Genoa
|13
|10
|12
|Cagliari
|13
|10
|13
|Atalanta
|11
|10
|14
|Lecce
|9
|10
|15
|Parma
|8
|10
|16
|Fiorentina
|8
|10
|17
|Sassuolo
|8
|10
|18
|Monza
|7
|10
|19
|Udinese
|5
|10
|20
|Venezia
|3
|10
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
INFORTUNATI17 ore ago
Zaccagni out un mese, c’è lesione: l’esterno salta il Napoli e non solo
-
INFORTUNATI2 giorni ago
Marusic corre verso il Napoli: visite mediche e convocazione a sorpresa con la Nazionale
-
NOTIZIE17 ore ago
Progetto Flaminio, accordo con la Soprintendenza per capienza da 50mila posti
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
Niente Lazio per Icardi, escluso anche l’Inter