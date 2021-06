Sabatini: “Sarri? Non me lo aspettavo. Una volta Lotito…”

- Advertisement -

WALTER SABATINI – L’attuale dirigente sportivo del Bologna e un tempo della Lazio, Walter Sabatini, ha commentato l’arrivo di Maurizio Sarri. Sulle pagine de Il Messaggero ha parlato della scelta di Lotito e del suo passato in biancoceleste.

Walter Sabatini a Il Messaggero

“Non me lo aspettavo, un’ottima mossa, non avrei mai pensavo che Lotito potesse stipendiare un tecnico tre milioni l’anno. Mica come ai miei tempi, che disputavamo la Champions League con Mutarelli e Cribari, con tutto il rispetto. Va riconosciuto che Lotito è un grande presidente, la Lazio rappresenta un vero prodigio negli ultimi quindici anni, conti in ordine, squadra sempre competitiva”.

Un aneddoto del passato

“Una volta arrivai a Villa San Sebastiano insieme ad Angelozzi per parlare di Ledesma. Lotito mi inveì contro, lui che che si presenta agli appuntamenti con tre ore di ritardo. Mi arrabbiai così tanto che gli rovesciai addosso le pizze prese per la cena”.