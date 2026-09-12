Sala: “Gattuso ha ridato a Tavares la fiducia persa”

Il giornalista Federico Sala ha indicato il segreto dello strepitoso avvio di campionato della Lazio, che oggi affronterà il Milan, e ha sottolineato la rinascita di Nuno Tavares: le sue parole nell’intervista nel corso della trasmissione di DAZN.

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Le parole di Sala nell’intervista su Lazio Milan e su Nuno Tavares

“Secondo me la parola chiave della Lazio è stimoli. Dopo la partita in Coppa Italia contro il Mantova nessuno si sarebbe aspettato 9 punti in classifica e credo che Gattuso sia stato molto bravo a sfruttare la totale assenza delle aspettative. Lazio – Milan non è una partita scontata rispetto alle premesse di inizio campionato, tutt’altro”.

Su Nuno Tavares

“Nuno Tavares era un giocatore ai margini con Sarri perché sappiamo che non rientrava nella sua idea di rivestire quelle caratteristiche che ci vogliono in quel ruolo. Gattuso è stato bravo anche in questo perché poi il Nuno Tavares che conosciamo è quando ha fatto il primo anno ed è arrivato alla Lazio era un giocatore determinante, ogni partita praticamente tirava fuori un assist. Lui l’ha rimesso dentro con quella fiducia lì che probabilmente anche il giocatore aveva perso”.

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