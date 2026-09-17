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INTERVISTE

Sala: “La Lazio ha buone possibilità a Venezia, ma occhio ai veneti”

Published

4 ore ago

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Sala intervista Venezia Lazio

Cristiano Sala, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato della sfida del Penzo tra Venezia e Lazio, in programma sabato 19 settembre alle ore 20:45: ecco le sue parole.

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Le parole di Sala nell’intervista su Venezia Lazio

“Se guardiamo l’inizio del Venezia, la classifica più che altro, la Lazio può avere buone possibilità. Ma il Venezia sta sorprendendo per il modo in cui affronta le gare, a viso aperto. Parliamo di una gara interessante perché si affrontano due squadre che possono esporre il proprio DNA, che entrambi gli allenatori stanno costruendo con originalità”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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