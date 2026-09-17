INTERVISTE
Sala: “La Lazio ha buone possibilità a Venezia, ma occhio ai veneti”
Cristiano Sala, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato della sfida del Penzo tra Venezia e Lazio, in programma sabato 19 settembre alle ore 20:45: ecco le sue parole.
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Le parole di Sala nell’intervista su Venezia Lazio
“Se guardiamo l’inizio del Venezia, la classifica più che altro, la Lazio può avere buone possibilità. Ma il Venezia sta sorprendendo per il modo in cui affronta le gare, a viso aperto. Parliamo di una gara interessante perché si affrontano due squadre che possono esporre il proprio DNA, che entrambi gli allenatori stanno costruendo con originalità”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|12
|4
|2
|Inter
|12
|4
|3
|Como
|10
|4
|4
|LAZIO
|10
|4
|5
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|9
|4
|6
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|4
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|4
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|4
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|Monza
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|1
|4
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|0
|4
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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