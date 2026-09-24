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Salerno: “A Lotito del rapporto con i tifosi non frega nulla, ma da 22 anni”

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4 ore ago

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Salerno intervista Lotito Lazio

Luca Salerno, tifoso laziale, conduttore e firma storica della Rai, intervenuto sulle frequenze di Radiosei ha parlato del sorprendente avvio di stagione della Lazio e della frattura fra Lotito e i tifosi biancocelesti. Ecco le sue parole.

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Le parole di Salerno nell’intervista sulla Lazio

Questo inizio di stagione è stato una sorpresa assolutamente positiva. Non solo perché il mercato era stato criticato, anche perché di mercato e vero e proprio non si potrebbe palare perché i giocatori poi andranno riscattati, ma anche per Gattuso. L’allenatore non era stato preceduto da referenze particolarmente entusiasmanti. E’ stata trovata un alchimia che ha funzionato ma va detto che siamo stati aiutati dal calendario. Al di là del Milan, abbiamo incontrato squadre del nostro livello.

Siamo stati bravi a vincere, soprattutto in trasferta quando l’abbiamo fatto in maniera convincente, tolta Venezia dove siamo stati fortunati Dal punto di vista extra-sportivo nulla è cambiato, anzi si è amplificato. Mi pare che lo scontro sia al calor bianco, arrivando anche alle iniziative giudiziarie. Siamo al punto in cui ci eravamo salutati prima dell’estate”.

Salerno sullo scontro Lotito-tifosi

Nel confronto Lotito-Tifosi mi pare di vedere una sorta di tira e molla. In alcuni momenti c’è un’apertura formale, vedi allenamento con i tifosi. In altri, c’è una chiusura effettiva. Lazio-Arezzo a porte chiuse, in una sosta di tre settimane…Per il tifoso che vorrebbe vedere i suoi beniamini, significa andare in astinenza. Non capisco, si cambia idea di continuo. Di fondo però c’è una cosa che credo sia lampante a tutti i tifosi laziali. A Lotito, del rapporto con i tifosi non frega nulla, ma non da ora. In 22 anni non ricordo un afflato di Lotito nei confronti del popolo laziale“.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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