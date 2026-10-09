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INTERVISTE

Salomone: “Lazio marginale come l’Espanyol, è sparita da Roma. Sta morendo!”

Published

2 ore ago

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Salomone intervista Lazio involuzione Lotito

Il giornalista Luigi Salomone, intervenuto sulle frequenze di Radio Radio Lo Sport, ha parlato dell’involuzione che sta vivendo la Lazio da un punto di vista di popolarità, lanciando un allarme durissimo: ecco le sue parole.

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Le parole di Salomone nell’intervista sull’involuzione della Lazio

La Lazio sta morendo, questa è la verità dei fatti al momento. Sparita da Roma, dalla città, si può dire che è diventata marginale come l’Espanyol (altra squadra di Barcellona, ndr). Per me questo è senza dubbio il più grande e grave danno della gestione del presidente Lotito. Non sembra esserci soluzione”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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