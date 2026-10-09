INTERVISTE
Salomone: “Lazio marginale come l’Espanyol, è sparita da Roma. Sta morendo!”
Il giornalista Luigi Salomone, intervenuto sulle frequenze di Radio Radio Lo Sport, ha parlato dell’involuzione che sta vivendo la Lazio da un punto di vista di popolarità, lanciando un allarme durissimo: ecco le sue parole.
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Le parole di Salomone nell’intervista sull’involuzione della Lazio
“La Lazio sta morendo, questa è la verità dei fatti al momento. Sparita da Roma, dalla città, si può dire che è diventata marginale come l’Espanyol (altra squadra di Barcellona, ndr). Per me questo è senza dubbio il più grande e grave danno della gestione del presidente Lotito. Non sembra esserci soluzione”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
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|5
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|5
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|5
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|2
|5
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|1
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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