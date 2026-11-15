INTERVISTE
Salvini: “A prescindere dai presidenti, forza Lazio!”
A margine di un intervento a Ponte Milvio, dove la Lega aveva collocato un gazebo politico, il vicepremier Matteo Salvini ha scambiato alcune battute con gli esponenti locali di fede laziale, ironizzando su Claudio Lotito.
Leggi anche: “Gudmundsson è tornato in gruppo: l’islandese è pronto per scendere nuovamente in campo“
L’intervento di Salvini su Lotito a Ponte Milvio
“Forza Milan! C’è qualcuno del Milan qui? O per caso c’è qualcuno per Lotito? Forza Lazio, allora! Tu sei laziale? Allora resisti ragazzo! Forza Lazio, a prescindere dai suoi presidenti!”
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