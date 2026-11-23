Pasquale Salvione, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare la vittoria della Lazio contro il Lecce: ecco le sue dichiarazioni.

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Le parole di Salvione nell’intervista su Lazio Lecce

“Sicuramente Gattuso ha avuto un’evoluzione in questi anni. Le esperienze all’estero, in nazionale gli hanno permesso di migliorarsi. Tatticamente è cresciuto inserendo nuovi ingredienti. A non esser cambiato è il rapporto con lo spogliatoio, crea un clima importante. Lo stiamo vedendo con la Lazio. La prima caratteristica che emerge, prima del gioco e delle caratteristiche, è il gruppo. Questo può rendere tutto più semplice.

Quando una squadra vedi che con il passare delle settimane fornisce prestazioni di ottimo livello credo sia giusto non porsi limiti. La Lazio non ha l’ossessione della vittoria e questa è un’ulteriore arma. Gioca spensierata senza nessun assillo. Finché gioca in maniera così allegra non metterei limiti. Gattuso sta tirando fuori il meglio da ogni giocatore. Quando si porta i giocatori a rendere tutti ad alto livello significa che c’è un grande lavoro dietro”.

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