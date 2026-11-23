INTERVISTE
Salvione: “Lazio spensierata, non ha l’assillo della vittoria. Così non si mette limiti”
Pasquale Salvione, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare la vittoria della Lazio contro il Lecce: ecco le sue dichiarazioni.
Leggi anche: Marcangeli: “La cena di Natale della Lazio potrebbe svolgersi a Milano”. Il motivo
Le parole di Salvione nell’intervista su Lazio Lecce
“Sicuramente Gattuso ha avuto un’evoluzione in questi anni. Le esperienze all’estero, in nazionale gli hanno permesso di migliorarsi. Tatticamente è cresciuto inserendo nuovi ingredienti. A non esser cambiato è il rapporto con lo spogliatoio, crea un clima importante. Lo stiamo vedendo con la Lazio. La prima caratteristica che emerge, prima del gioco e delle caratteristiche, è il gruppo. Questo può rendere tutto più semplice.
Quando una squadra vedi che con il passare delle settimane fornisce prestazioni di ottimo livello credo sia giusto non porsi limiti. La Lazio non ha l’ossessione della vittoria e questa è un’ulteriore arma. Gioca spensierata senza nessun assillo. Finché gioca in maniera così allegra non metterei limiti. Gattuso sta tirando fuori il meglio da ogni giocatore. Quando si porta i giocatori a rendere tutti ad alto livello significa che c’è un grande lavoro dietro”.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|32
|12
|2
|Roma
|30
|12
|3
|Inter
|29
|12
|4
|Milan
|27
|12
|5
|Como
|26
|12
|6
|Juventus
|21
|12
|7
|Frosinone
|20
|12
|8
|Napoli
|18
|12
|9
|Bologna
|18
|12
|10
|Genoa
|16
|12
|11
|Cagliari
|16
|12
|12
|Atalanta
|15
|12
|13
|Torino
|14
|12
|14
|Lecce
|10
|12
|15
|Fiorentina
|9
|11
|16
|Sassuolo
|8
|11
|17
|Parma
|8
|12
|18
|Monza
|7
|11
|19
|Udinese
|6
|12
|20
|Venezia
|6
|12
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
INFORTUNATI4 ore ago
Infortunio Zaccagni, obiettivo Torino: può tornare tra i convocati
-
INFORTUNATI2 giorni ago
Infortunio meno grave del previsto per Sutalo? Ecco quando potrebbe rientrare
-
INTERVISTE2 giorni ago
ESCLUSIVA Caicedo: “La Lazio, Lotito, la rivalità con la Roma, i tifosi: vi racconto tutto”
-
NOTIZIE2 giorni ago
Probabili formazioni Lazio Lecce: Gattuso valuta se schierare Frattesi