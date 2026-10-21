Il tecnico dell’Ajax: “Sarri è tra i migliori allenatori d’Europa”

Il tecnico dell’Ajax, Michel Sanchez, ha rilasciato un’intervista alla vigilia della seconda giornata della di Conference League parlando dell’allenatore dell’Atalanta, Maurizio Sarri.

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L’intervista di Sanchez su Maurizio Sarri

“Sarri è tra i migliori allenatori d’Europa. Ho visto le partite col Venezia, il Pafos e il Milan. La sua squadra ha la capacità di giocare avanti e indietro, ha buone connessioni per attaccare. La sua struttura difensiva non è che sia aggressiva, ma è molto compatta e chiude gli spazi all’uno contro uno. Serve pazienza per aprirli, ma ha anche un buon contropiede e molti buoni giocatori, per noi è una grande sfida. Serve la nostra versione migliore, siamo convinti di fare una grande partita”.

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