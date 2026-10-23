Floriani, gli elogi di Sanderra e Menichini: “Era uno dei leader”

Fra le sorprese dell’avvio di stagione della Lazio c’è Romano Floriani Mussolini; in un’intervista al Corriere dello Sport, Stefano Sanderra, suo allenatore in Primavera nella stagione 2022/2023, e Leonardo Menichini, suo tecnico nell’Under 18, hanno raccontato il Romano che hanno conosciuto nelle giovanili.

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Le parole di Sanderra nell’intervista su Floriani Mussolini

“Trascinava il gruppo, era uno dei leader della rosa. Un ragazzo educato, ha sempre avuto grande volontà. Determinato e concentrato, grazie a questa dedizione riesce a esaltare le sue qualità. E adesso è migliorato pure nella fase difensiva”.

“Oggi è un terzino completo, si è fatto strada con forza e pazienza, gli sono servite molto le esperienze in prestito”.

Le parole di Menichini nell’intervista su Floriani Mussolini

“Aveva un grande passo, magari all’epoca poteva sbagliare qualche scelta una volta arrivato sul fondo. Sono veramente contento,è un giovane fantastico. Penso abbia ulteriori margini di crescita, se va avanti così potrà essere convocato anche in Nazionale. Ne sono convinto”.

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