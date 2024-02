Sarri: "Squadra piatta a livello mentale, Fiorentina con più energie"

Tempo di lettura: 2 minuti

FIORENTINA LAZIO SARRI POST PARTITA - Al termine di Fiorentina-Lazio 2-1, Maurizio Sarri ha analizzato il risultato del match valido per il recupero della ventiseiesima giornata di Serie A.

Fiorentina - Lazio, le parole di Sarri nel post partita

Queste le dichiarazioni di Sarri ai microfoni Sky nel post partita di Fiorentina - Lazio:

"La squadra è stata piatta a livello mentale. Qualche attenuante ce l'ha per problemi influenzali, giocatori che hanno bisogno di tirare il fiato. Il rischio c'era ma stasera è stato accentuato un po' troppo. Ne abbiamo parlato anche in passato che la situazione fosse questa e a questo punto ti viene il dubbio se abbiamo la struttura per fare quattro competizioni."

La partita

"Siamo in una posizione difficilissima, è abbastanza evidente e per questo chiedo alla squadra di concentrarsi partita dopo partita. Speriamo di tornare in condizioni fisiche e mentali migliori, ottimali."

Sul campionato e la coppa

"In questo momento stiamo segnando un po' di più e perdendo un po' più di solidità, vediamo se è il discorso dell'energia spese. È chiaro che la Fiorentina abbia più energie ma noi siamo stati in una via di mezzo per tutta la partita."

Sul rigore

"Il risultato non si poteva portare a casa, c'era stata concessa un'occasione per portare a casa i tre punti ma non l'abbiamo sfruttata."

Su Milan e Bayern Monaco

"In questo momento non ci sono grandi previsioni."

Le parole di Sarri ai microfoni ufficiali biancocelesti

"Nel primo tempo siamo andati in vantaggio immeritatamente e io negli spogliatoi, alla fine del primo tempo sono stato chiaro, quel risultato non sarebbe stato portato fino alla fine con quell'atteggiamento. Ho visto una squadra stanca, fisicamente, mentalmente, acciaccata. Siamo andati in campo con tre-quattro giocatori influenzati, giocatori che avrebbero bisogno di tirare il fiato. Troppo piatti di fronte ad un vantaggio immeritato, di fronte ad un rigore sbagliato degli avversari e poi allo svantaggio. Spero sia frutto del calendario e della stanchezza mentale."

Sul campionato

"Abbiamo fatto un tratto di campionato con evidenti difficoltà di andare in gol e questo ci è pesato. Ora stiamo trovando la via del gol ma stiamo perdendo solidità. La mia preoccupazione è che non abbiamo la struttura materiale e mentale per affrontare quattro competizioni."

Su Zaccagni e Vecino

"Zaccagni e Vecino li abbiamo messi dentro per disperazione perché non sarebbero stati pronti per entrare: Zaccagni ha fatto due allenamenti in quaranta giorni, Vecino uno solo ieri, quindi abbiamo forzato i rientri. Spero che possano riprendersi totalmente e tornare a darci una mano."

Le parole di Sarri ai microfoni di Dazn

“Penso che noi non siamo attrezzati per fare quattro competizioni e siamo arrivati a giocare con ragazzi non a meglio, chi con influenza, chi era aafaticato e chi era appena rientrato. Si sperava che la fortuna nel primo tempo ci potesse dare una scossa. La squadra però era piatta, era cotta sotto il punto di vista fisico e menmtale. Non bisogna però fare alibi, ho solo elkeecanto attenunati. Anche da zoppi si poteva fare meglio di oggi”

Sulla corsa per la Champions League

“Nella corsa alla top quattro siamo messi male e la situazione è difficile ma bisogna sempre provarci. Ogni quattro o cinque partite abbiamo sempre un passaggio a vuoto quindi mi sembra un’impresa difficile”

Sulla prossima partita contro il Milan

“La sconfitta alcune volte può essere anche salutare. La confitta ti fa arrabbiare. Speriamo ci sia una reazione mentale per la partita contro il Milan”