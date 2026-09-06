INTERVISTE
Sarri: “Contro la Roma ero a mio agio sulla mia vecchia panchina”
Pioggia di fischi per Maurizio Sarri in occasione di Roma Atalanta, terminata 2-1 in favore dei giallorossi; ciononostante, l’ex tecnico biancoceleste, nell’intervista del post gara, ha dichiarato di non aver accusato il colpo per il fatto che si trovava sulla stessa panchina su cui era abituato a sedersi quando allenava la Lazio.
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Le parole di Sarri nell’intervista sui fischi ricevuti durante Roma Atalanta
«Mi sono sentito a mio agio perché ero nella mia panchina abituale: se fossi stato sull’altra, molto probabilmente non mi sarei sentito a mio agio. Invece la Roma ha sempre preso quella panchina e io ero nella mia, una panchina in cui mi sento a mio agio. Poi, come ho già detto, se gioco a Roma contro la Lazio posso avere sensazioni diverse: contro la Roma, dal punto di vista emotivo, è una partita a come le altre. Dal punto di vista materiale no, perché in questo momento stanno giocando un calcio di altissimo livello».
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|9
|3
|2
|Inter
|9
|3
|3
|Como
|7
|3
|4
|Milan
|6
|2
|5
|Juventus
|6
|2
|6
|LAZIO
|6
|2
|7
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|6
|3
|8
|Udinese
|4
|2
|9
|Frosinone
|3
|2
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|2
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|2
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|2
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|3
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|3
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|0
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|0
|2
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|19
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|0
|3
|20
|Fiorentina
|0
|3
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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