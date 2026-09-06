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Sarri: “Contro la Roma ero a mio agio sulla mia vecchia panchina”

Published

3 ore ago

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Sarri intervista fischi Roma Atalanta

Pioggia di fischi per Maurizio Sarri in occasione di Roma Atalanta, terminata 2-1 in favore dei giallorossi; ciononostante, l’ex tecnico biancoceleste, nell’intervista del post gara, ha dichiarato di non aver accusato il colpo per il fatto che si trovava sulla stessa panchina su cui era abituato a sedersi quando allenava la Lazio.

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Le parole di Sarri nell’intervista sui fischi ricevuti durante Roma Atalanta

«Mi sono sentito a mio agio perché ero nella mia panchina abituale: se fossi stato sull’altra, molto probabilmente non mi sarei sentito a mio agio. Invece la Roma ha sempre preso quella panchina e io  ero nella mia, una panchina in cui mi sento a mio agio. Poi, come ho già detto, se gioco a Roma contro la Lazio posso avere sensazioni diverse: contro la Roma, dal punto di vista emotivo, è una partita a come le altre. Dal punto di vista materiale no, perché in questo momento stanno giocando un calcio di altissimo livello».

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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