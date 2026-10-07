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INTERVISTE

Sarri: “Alla Lazio non ho trovato un calcio molto diverso da quello che intendo io”

Published

2 ore ago

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Sarri intervista Lazio 7 ottobre

Maurizio Sarri, in un’intervista apparsa sulle colonne del Corriere della Sera Bergamo, ha parlato delle sue esperienze precedenti a quella attuale dell’Atalanta, citando anche la Lazio: ecco le sue parole.

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Le parole di Sarri sulla Lazio nell’intervista sulle squadre da lui allenate

“Ogni esperienza ha una sua storia che ha chiesto tempi diversi non paragonabili tra loro. A Napoli c’era una squadra già strutturata, col Chelsea siamo partiti benissimo, alla Juve in avvio abbiamo incontrato qualche difficoltà, alla Lazio non ho trovato un calcio tanto diverso da quello che intendo io“.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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