INTERVISTE
Sarri: “Alla Lazio non ho trovato un calcio molto diverso da quello che intendo io”
Maurizio Sarri, in un’intervista apparsa sulle colonne del Corriere della Sera Bergamo, ha parlato delle sue esperienze precedenti a quella attuale dell’Atalanta, citando anche la Lazio: ecco le sue parole.
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Le parole di Sarri sulla Lazio nell’intervista sulle squadre da lui allenate
“Ogni esperienza ha una sua storia che ha chiesto tempi diversi non paragonabili tra loro. A Napoli c’era una squadra già strutturata, col Chelsea siamo partiti benissimo, alla Juve in avvio abbiamo incontrato qualche difficoltà, alla Lazio non ho trovato un calcio tanto diverso da quello che intendo io“.
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