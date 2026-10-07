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INTERVISTE

Sarri: “Ho sempre cercato di portare Raspadori nella mie squadre”

Published

48 minuti ago

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Sarri intervista Raspadori Lazio

L’ex allenatore biancoceleste, Maurizio Sarri, ha rilasciato una lunga intervista, a L’Eco di Bergamo, parlando di Raspadori, attaccante che è stato accostato alla Lazio per diverso tempo.

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L’intervista di Sarri su Raspadori alla Lazio

“Io l’ho cercato in tre o quattro occasioni diverse, a dire la verità l’ho sempre cercato come attaccante centrale. Però qua ci sono altri attaccanti centrali che non possono essere accantonati perché sono importanti. Questa è la forza di Raspadori: può fare tanti ruoli. Ma può anche essere il suo limite: non è mai riuscito a specializzarsi in un ruolo ben definito”.

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