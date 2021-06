Sarri, parla l’amico Virgili: “Soluzione Lazio stimolante”

- Advertisement -

Tempo di lettura: 2 minuti

- Advertisement -

LAZIO INTERVISTA VIRGILI SARRI – Sono ore decisive per il possibile approdo di Maurizio Sarri alla Lazio. Domani, quasi sicuramente, il tecnico di Figline incontrerà il patron biancoceleste Claudio Lotito e solo allora si saprà se il matrimonio sportivo tra le parti andrà in porto. Raggiunto dal sito Tuttomercatoweb, Aurelio Virgili, uno dei migliori amici dell’ex allenatore di Napoli e Juventus, ha parlato di tutta la situazione.

Le parole dell’amico di Sarri, Aurelio Virgili

“Ho parlato poco tempo fa con Maurizio. E’ chiaro che ora in Italia è l’unica alterativa di grande spessore rimasta e la soluzione Lazio è a mio parere stimolante. L’anno scorso prima della pandemia il maggior pericolo per la Juventus arrivava dalla Lazio e lui stesso temeva più i biancocelesti che altre. L’ossatura della squadra è buona poi dipende da come si adattano i calciatori al suo gioco ma il finalizzatore c’è, l’esperienza idem e si può pensare alla Champions…”.

Il consiglio a Maurizio Sarri

“Gli ho detto di non andare tanto lontano così posso andare a vederlo. Lo vedevo bene anche alla Roma, aveva materiale per far bene”.

Sul modulo della Lazio

“Maurizio ha le sue idee di modulo però ho visto che tanti giocatori li ha adattati a nuovi ruoli, vedi Mertens che lui ha inventato come prima punta. Ha abilità nel vedere quel che un giocatore potrebbe dare anche in un altro ruolo. Gli ho anche detto: fammi sapere appena vai lì, così compro la Lazio al fantacalcio”.

Sul rapporto con Lotito

“Che sia un presidente di personalità si vede e si avvicina forse a De Laurentiis. Ma col carattere di Maurizio è impossibile non andare d’accordo. Non si mette in contrasto, è aziendalista e non ha mai fatto polemiche quando è andato via dal Napoli o dalla Juventus. Quando vai bene poi, vai d’accordo anche col peggior presidente o col peggior dirigente”.