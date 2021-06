Sarri, un cultore del dettaglio: l’analisi di Paolo Condò

- Advertisement -

LAZIO INTERVISTA SARRI – C’è grande curiosità nel mondo biancoceleste per scoprire tutto di Maurizio Sarri, dai metodi di allenamento alla Lazio che verrà. Ospite negli studi di Sky Sport, il noto giornalista Paolo Condò ha rivelato alcuni dettagli sul lavoro del ‘Comandante’.

L’analisi di Condò sul lavoro di Sarri

“Assomiglia a un matematico. Del resto ha lavorato per diversi anni in banca e si vede. È uno dei pochi che ricordo che ha lavorato con il drone per migliorare la linea difensiva. È un atteggiamento tipico del bancario che cura tutti i dettagli nei minimi particolari”.