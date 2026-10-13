Connect with us

INTERVISTE

Sarzanini: “L’assenza dei tifosi può essere una spinta per i giocatori”

Published

6 minuti ago

on

sarzanini intervista assenza tifosi lazio stadio

Ai microfoni di Radio Laziale Enrico Sarzanini si è soffermato sull’assenza dei tifosi della Lazio dallo stadio e su altri temi legati al momento dei biancocelesti.

LEGGI ANCHE: Vaciago: “Gattuso ha valorizzato calciatori che erano bolliti”

Le parole di Sarzanini sull’assenza dei tifosi dallo stadio.

“L’assenza dei tifosi può essere una spinta per i giocatori, per provare a convincere i tifosi. E’ una spinta psicologica ed emotiva. Di Canio conosce questo ambiente, sa le corde che deve toccare e difficilmente sbaglia. 

La squadra ha trovato un trend che non si è interrotto con la pausa per le nazionali. Però conferma che nei titolari regge bene, ma quando ci sono delle sostituzioni un po’ fatica”. 

Sarzanini su Noslin.

Noslin ha pagato il suo carattere furastico e comportamenti non graditi agli allenatori. Tecnicamente non è mai stato discusso. Aveva bisogno di un allenatore che gli desse fiducia e un gruppo che lo aiutasse a superare le difficoltà. Il suo carattere? Secondo me non è facile da gestire. Potrebbe averlo pagato, soprattutto con un allenatore matematico come Sarri. E’ più particolare rispetto agli altri”. 

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 07ª 18/10/2026 · 20:45
Juventus
VS
Lazio
Vai al calendario
Trasferta

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 06ª 11/10/2026 · 15:00
Lazio
3-1
Finale
Monza
Vittoria
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Inter 16 6
2 LAZIO 16 6
3 Roma 14 6
4 Cagliari 12 5
5 Milan 11 5
6 Como 11 6
7 Napoli 10 6
8 Juventus 10 5
9 Frosinone 10 6
10 Sassuolo 7 5
11 Atalanta 6 5
12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Monza 4 6
16 Parma 4 6
17 Genoa 4 6
18 Fiorentina 4 6
19 Bologna 2 5
20 Venezia 0 5
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI