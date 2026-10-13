Sarzanini: “L’assenza dei tifosi può essere una spinta per i giocatori”

Ai microfoni di Radio Laziale Enrico Sarzanini si è soffermato sull’assenza dei tifosi della Lazio dallo stadio e su altri temi legati al momento dei biancocelesti.

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Le parole di Sarzanini sull’assenza dei tifosi dallo stadio.

“L’assenza dei tifosi può essere una spinta per i giocatori, per provare a convincere i tifosi. E’ una spinta psicologica ed emotiva. Di Canio conosce questo ambiente, sa le corde che deve toccare e difficilmente sbaglia.

La squadra ha trovato un trend che non si è interrotto con la pausa per le nazionali. Però conferma che nei titolari regge bene, ma quando ci sono delle sostituzioni un po’ fatica”.

Sarzanini su Noslin.

“Noslin ha pagato il suo carattere furastico e comportamenti non graditi agli allenatori. Tecnicamente non è mai stato discusso. Aveva bisogno di un allenatore che gli desse fiducia e un gruppo che lo aiutasse a superare le difficoltà. Il suo carattere? Secondo me non è facile da gestire. Potrebbe averlo pagato, soprattutto con un allenatore matematico come Sarri. E’ più particolare rispetto agli altri”.

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