Sarzanini: “La Lazio non si accontenta più, torniamo in Champions”

Il giornalista Enrico Sarzanini nella sua intervista odierna per Radio Laziale ha parlato del momento della Lazio e degli obiettivi del club: il ritorno in Champions League è possibile.

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Le parole di Sarzanini nell’intervista sulla Lazio in Champions League

“Mi fa piacere che nello spogliatoio ci sia questa presa di coscienza delle possibilità della squadra. Vuol dire che ora non si accontentano più. Hanno fatto da soli quel piccolo upgrade che servirà in futuro per portare avanti una stagione iniziata sotto i peggiori auspici e continuata in una maniera incalcolabile. È giusto che i tifosi esultino per questo primato. La Lazio scenderà in campo in tutti gli stadi d’Italia senza paura. Sono convinto che questa squadra può ambire a tornare in Champions. Sarebbe un grande traguardo per quello che abbiamo visto in estate. Vedendo il rendimento delle avversarie è un obiettivo al quale si può ambire”

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