Connect with us

INTERVISTE

Sarzanini: “Gattuso ha dato un’anima alla squadra, la protesta dei tifosi ha fatto scattare qualcosa”

Published

5 ore ago

on

Sarzanini intervista Lazio Gattuso Cragnotti

Enrico Sarzanini, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Laziale, parlando della Lazio di Gennaro Gattuso e rispondendo alle parole di Cragnotti. Ecco il suo commento

Leggi anche: Vannacci scopre Floriani Mussolini: “Un calciatore con quel cognome? Spero faccia bene”

L’intervista di Sarzanini sulla Lazio

Sulla Lazio di Gattuso

“Chi lo avrebbe mai detto? Questa squadra ha un’anima. Un applauso va fatto a Gattuso che in una situazione di difficoltà ha tirato il meglio nei ragazzi. Sono convinto che la protesta ha fatto scattare qualcosa nella testa dei giocatori, come se dovessero ricambiare questo grande amore della gente che si sta privando di qualcosa di pazzesco”. 

Su Cragnotti

“Le parole di Cragnotti? Credo che la forza della protesta siano proprio le modalità. I calciatori vogliono dire ‘grazie’ ai tifosi alla propria maniera. Quante gente oggi vorrebbero andare allo stadio? Sono tantissimi che se ne privano per restare fedeli”. 

Sulla sfida con il Napoli

“La gara Napoli capita nel momento peggiore. Sarà da dentro o fuori per i partenopei. La Lazio avendo capito le sue caratteristiche può, però, portare a suo favore le difficoltà del Napoli dandogli il colpo di grazia”. 

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata.
Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 11ª 08/11/2026 · 12:30
Napoli
VS
Lazio
Probabili formazioni
Trasferta

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 10ª 01/11/2026 · 15:00
Lazio
2-1
Finale
Cagliari
Vittoria
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 LAZIO 28 10
2 Inter 25 10
3 Roma 24 10
4 Como 23 10
5 Milan 21 10
6 Frosinone 20 10
7 Juventus 17 10
8 Napoli 14 10
9 Bologna 14 10
10 Torino 13 10
11 Genoa 13 10
12 Cagliari 13 10
13 Atalanta 11 9
14 Lecce 9 9
15 Sassuolo 8 9
16 Monza 7 10
17 Fiorentina 5 9
18 Parma 5 9
19 Udinese 5 10
20 Venezia 3 10
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI