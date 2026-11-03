Sarzanini: “Gattuso ha dato un’anima alla squadra, la protesta dei tifosi ha fatto scattare qualcosa”

Enrico Sarzanini, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Laziale, parlando della Lazio di Gennaro Gattuso e rispondendo alle parole di Cragnotti. Ecco il suo commento

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L’intervista di Sarzanini sulla Lazio

Sulla Lazio di Gattuso

“Chi lo avrebbe mai detto? Questa squadra ha un’anima. Un applauso va fatto a Gattuso che in una situazione di difficoltà ha tirato il meglio nei ragazzi. Sono convinto che la protesta ha fatto scattare qualcosa nella testa dei giocatori, come se dovessero ricambiare questo grande amore della gente che si sta privando di qualcosa di pazzesco”.

Su Cragnotti

“Le parole di Cragnotti? Credo che la forza della protesta siano proprio le modalità. I calciatori vogliono dire ‘grazie’ ai tifosi alla propria maniera. Quante gente oggi vorrebbero andare allo stadio? Sono tantissimi che se ne privano per restare fedeli”.

Sulla sfida con il Napoli

“La gara Napoli capita nel momento peggiore. Sarà da dentro o fuori per i partenopei. La Lazio avendo capito le sue caratteristiche può, però, portare a suo favore le difficoltà del Napoli dandogli il colpo di grazia”.

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