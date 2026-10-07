Sarzanini: “Monza prova del 9 per la Lazio. Se arrivano conferme si alza l’asticella”

Enrico Sarzanini ha concesso un’intervista ai microfoni di Radio Laziale in vista del prossimo impegno di campionato della Lazio contro il Monza questa domenica all’Olimpico. Di seguito le sue dichiarazioni.

Leggi Anche: Martino: “Multiproprietà? Dipenderà dalla politica. Lotito fu costretto a liberarsi della Salernitana”

Le parole di Sarzanini verso Lazio-Monza

La sosta e la ripresa col Monza

“Quando ci sono queste soste l’entusiasmo si interrompe. Allo stesso tempo, però, è stata importante perché qualcuno doveva rifiatare. Contro il Monza mi aspetto che la Lazio faccia la sua partita. Aver fatto bene nelle prime cinque non significa che batterai i brianzoli, questa è una squadra che dovrà giocarsela con tutte. Sicuramente contro il Monza è una bella prova del nove. Anche se è presto. Se la Lazio conferma quello che ci ha fatto vedere fino a oggi significa che fa sul serio e si può alzare l’asticella.”

Su Frattesi e Gattuso

“La scelta dell’allenatore è fondamentale anche per la squadra. Non solo per il curriculum. Gattuso sta dimostrando che, essendo stato assecondato su alcune scelte, è riuscito a portare Frattesi alla Lazio e sembrerebbe aver trovato la quadra. A volte ci sono allenatori che sono molto bravi, ma che caratterialmente non sono compatibili con alcuni giocatori.”

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP