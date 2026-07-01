Sarzanini: “La protesta di domani un passo importante, ma che accadrà dopodomani?”

Enrico Sarzanini ha concesso un’intervista ai microfoni di Radio Laziale nella quale ha parlato della protesta contro la società che avrà luogo domani ed espresso le proprie preoccupazioni sulla prossima stagione.

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Le parole di Sarzanini dalla contestazione alla prossima annata

“Non c’è più nulla che ci spaventa. Ci dobbiamo chiedere solo cosa leggeremo domani. Ogni giorno ce n’è una. La protesta di domani sarà un altro passo, coinvolgerà tantissima gente. Credo che sia un passo importante. La domanda che mi faccio è: mettiamo che sarà una protesta molto partecipata, cosa accadrà dopodomani?

Questo Mondiale ci sta mandando un messaggio importante, il calcio è cambiato tanto. Non si può più operare sul calcio come prima, quindi attenzione perché ci si può ritrovare in situazioni spiacevoli. Rischia di essere una stagione molto difficile.”

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