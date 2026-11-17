L’ex calciatore della Lazio, Giampaolo Saurini, ha concesso un’intervista a Radiosei per raccontare la sua carriera in maglia biancoceleste ed esprimere alcune considerazioni sulla Lazio di oggi e il suo buon momento.

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L’intervista a Saurini sulla sua carriera e la Lazio di oggi

“Giocare da tifoso con la Lazio è stato un sogno: devo ringraziare ogni giorno il Signore che mi ha dato la possibilità di coronare un desiderio incredibile. Ne vado fiero. Ricordo tutto, sono ricordi indelebili, mi accompagneranno per sempre. Poi ho giocato con Atalanta e Brescia e con entrambe la squadre ho segnato alla Roma”.

“Faccio parte di una famiglia laziale da generazioni. Ho giocato con grandi attaccanti come Riedle, Sosa, Casiraghi, Signori e tanti altri. Erano giocatori di livello internazionale, ma se devo citarne uno dico Paolo Di Canio. Con lui, con Rizzolo sono cresciuto dal settore giovanile. Ricordo tutti con grande affetto. Poi quando vai in prima squadra giochi con calciatori che hanno fatto la storia. Ho ancora il poster di Signori, per farvi capire”.

Saurini sui giovani

“I giovani e i ragazzi vanno formati da piccoli. È più importante l’allenatore di base, della scuola calcio che quello della Primavera. Poi ci sono le eccezioni come Palestra e Donnarumma che hanno qualità innate, ma quello è un altro discorso”.

Saurini sulla Lazio attuale

“Cosa deve fare la Lazio in questo tour de force di gare difficili? Deve confermare quanto fatto di buono fino ad oggi. Spero solo che non ci siano infortuni importanti. Se la Lazio mantenesse la stessa classifica fino a dicembre, allora potrebbe restare nell’alta classifica fino al termine della stagione”.

Saurini sul derby

“Il derby per chi come me ha vestito questa maglia è una cosa unica. Ne parlavo con gli stranieri che giocavano con me e anche loro, in quella settimana, respiravano un’aria diversa”.

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