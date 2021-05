Sconcerti dà i voti alla stagione: “5- alla Lazio”

- Advertisement -

SCONCERTI INTERVISTA LAZIO – Con la stagione 2020/21 giunta al termine, è tempo di tirare le somme e giudicare andamento e prestazioni delle varie squadre. Raggiunto dai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti ha esposto a riguardo le sue personali votazioni.

Il pagellone di Mario Sconcerti

“Dò due 9 a Inter e Milan. Tutte e due hanno fatto uno straordinario campionato. Stesso voto ai tecnici. 8 l’ho dato al Sassuolo e allo Spezia, perché hanno fatto partite di livello. Darei un 6.5 alla Juventus, che è un 7 per la stagione, visto che ha vinto di più fuori dal campionato. ha perso la Champions, ma non è una novità, ma ha fatto quello che doveva fare. 6.5 all’Atalanta, perché ha chiuso male perdendo Coppa Italia e secondo posto. Dò 5.5 al Napoli, che ha perso la Supercoppa e arriva quinta. 5- alla Lazio, che aveva molto per fare di più e non c’è riuscita. La Roma merita 5, era nettamente inferiore alla Lazio e ha fatto un campionato simile. Dò 7 alla Sampdoria, 7.5 al Verona, che spesso ha giocato sprazzi di partita bellissimi. 7 al Genoa per una squadra inventata, piena di prestiti, gestita bene da Ballardini, e al Bologna. Dò 5 alla Fiorentina, che ha fatto più di quello che poteva. Era una brutta squadra. 6 all’Udinese, poteva fare di più. 4.5 per il Torino, che meriterebbe anche meno. Era una squadra importante e rinforzata a gennaio, con un Belotti che forse andrà via. 4.5 al Cagliari, come il Torino. 5 al Benevento. Dò 6 al Crotone, che non è arrivato ultimo e 5 al Parma, che ha avuto una stagione molto pallida”.