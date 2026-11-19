Ezio Sella, intervistato alla radio di TMW.com, durante Maracanà, tra i vari argomenti trattati ha parlato anche della Lazio di Gattuso e dello straordinario avvio di stagione: ecco le sue parole.

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Le parole di Sella nell’intervista sulla Lazio di Gattuso

“Credo che Gattuso sita facendo dei miracoli. E’ una buona rosa, ma non da primi posti. E il vantaggio di non fare le coppe credo sia importante. Loro vivono la cosa in maniera serena, intendo il gruppo. E vengono fuori questi risultati. Quando ha detto che il calcio è cambiato, è una dichiarazione che ti fa capire la sua intelligenza. Credeva in certe cose, ha capito che la realtà è diversa e si è adattato“.

Redazione Lazionews.eu

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