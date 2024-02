Sensini: "Lazio e Fiorentina hanno ottimi giocatori, ma non continuità"

Tempo di lettura: < 1 minuto

SENSINI FIORENTINA LAZIO - Nestor Sensini, ex difensore, ha parlato riguardo la prossima impegnativa trasferta della Lazio in Serie A, al Franchi contro la Fiorentina.

Le parole di Sensini in vista di Fiorentina - Lazio

Queste le parole di Nestor Sensini a Radio FirenzeViola: "Non posso dire molto sul gioco della Fiorentina. Quando arrivano questi periodi perdi fiducia e sicurezza. Adesso arrivano partite difficili ma stimolanti. Affrontare la Lazio è uno stimolo, la squadra può iniziare a riprendersi da qui se impara a pensare a una sfida alla volta".

Su Fiorentina - Lazio

"Lazio e Fiorentina hanno ottimi giocatori ma non hanno continuità, in un campionato come quello italiano viene premiata la costanza. Secondo me sarà una gara equilibrata. La Lazio ha tanti giocatori che possono mettere in difficoltà anche la Fiorentina".