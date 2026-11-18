Nestor Sensini, ex difensore della Lazio nella stagione 1999/2000, è intervenuto ai taccuini della Gazzetta dello Sport per parlare del rendimento della squadra di Gennaro Gattuso in questa prima parte di stagione.

Leggi anche: Liverani: “Frattesi come Gerrard o Lampard, la Lazio mi ha fatto diventare grande”

Le parole di Sensini nell’intervista sulla Lazio

“Se mi stupisce la Lazio? La mia Lazio, dovete dire. Io sono un po’ della Lazio, un po’ dell’Udinese e un po’ del Parma. Alla Lazio ho conquistato il mio scudetto. Quell’esperienza si è appiccicata alla pelle, la festa di un popolo intero. Come si fa a dimenticare una cosa così? Quest’anno può fare il bis. Ha tutte le qualità per centrare l’impresa”. Parla con grande fiducia Nestor Sensini nei confronti della Lazio di Gennaro Gattuso, per il quale spende ottime parole: “Trasmette una grinta incredibile e non è mica uno sprovveduto dal punto di vista tattico, e poi c’è un gruppo che, partita dopo partita, si rende conto di essere competitivo. Perché non bisognerebbe credere alla possibilità di conquistare il titolo?“.

Sensini sullo spogliatoio

“Vedete, io di spogliatoi ne ho frequentati parecchi, anche quelli dove regnava un certo Maradona, e vi garantisco che in un gruppo, anche quando le cose vanno bene, c’e sempre qualcuno con il muso lungo, magari scontento perché non gioca. Invece alla Lazio sembra che vadano tutti d’amore e d’accordo. La Lazio – spiega Sensini – è composta da calciatori che lavorano per un obiettivo comune e che rispecchiano il carattere del proprio allenatore”.

Sensini sul miracolo sportivo

“I mezzi finanziari non sono paragonabili a quelli degli altri club, e qui bisogna fare i complimenti a tecnici e dirigenti che hanno individuato gli elementi giusti per il progetto che aveva in testa Gattuso. Il percorso è fantastico, si può parlare quasi di miracolo sportivo”.

Sensini sui dubbi e le certezze della stagione

“Prima o poi arriverà una sconfitta e bisognerà vedere come il gruppo reagirà alla caduta. Ma sono convinto che Gattuso saprà come affrontare anche i momenti negativi. L’importante è che l’ambiente si stringa sempre attorno ai ragazzi. Per quello che ho potuto vedere e per i risultati che ha messo in fila, la Lazio lotterà fino in fondo. Ce la faranno. E io sarò a festeggiare con loro“.

Redazione Lazionews.eu

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP