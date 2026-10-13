Sergio: “L’unico problema della Lazio è la contestazione dei tifosi”

L’ex calciatore della Lazio Raffaele Sergio ha analizzato il momento dei biancocelesti ai microfoni di TMW Radio, toccando anche il tema della contestazione dei tifosi.

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Le parole di Raffaele Sergio sul momento della Lazio.

“Intanto facciamo i complimenti a Gattuso, che è arrivato fra i dubbi di tutti e che invece alla fine ha dato equlibrio e una giusta impostazione alla squadra. Il problema potrebbe presentarsi casomai al sorgere di una piccola crisi, che potrebbe far saltare degli equilibri. Non dimentichiamoci comunque della situazione e della contestazione dei tifosi. Solo questo è il vero problema della Lazio, perché anche sul mercato sono state fatte scelte giuste ed oculate”.

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