Serie A, Ranieri: “Lazio tra le prime? Il calcio di Sarri non s’inventa da un giorno all’altro”

CLAUDIO RANIERI – Mancano esattamente sette giorni all’inizio del campionato di Serie A e per tutti i club è tempo di costruire le proprie griglie di partenza. Tante sono le novità in questa nuova stagione. Claudio Ranieri, intervenuto a la Gazzetta dello Sport ha detto la sua, ponendo la Juventus in prima posizione, davanti a Milan e Atalanta. Dopo ha inserito Napoli e Roma, senza nominare la Lazio.

Claudio Ranieri a la Gazzetta dello Sport

“Il calcio di Sarri non s’inventa da un giorno all’altro. Bisogna dare a Maurizio il tempo giusto per cambiare pelle a una squadra che aveva memorizzato idee e sistemi di Simone Inzaghi”.