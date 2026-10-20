Signori nuovo capo delegazione dell’Italia U20: “Che emozione”

Giuseppe Signori torna in Nazionale: ufficiale la nomina a capo delegazione dell’Italia U20 guidata da Carmine Nunziata: le sue parole nell’intervista concessa ai canali ufficiali della FIGC.

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Le parole di Signori nell’intervista sulla nomina a capo delegazione dell’Italia U20

“Tornare in azzurro è un’emozione speciale e un grande motivo d’orgoglio – ha detto Signori – Metterò la mia esperienza a disposizione dei ragazzi dell’Under 20, accompagnandoli in questo percorso di maturazione e aiutandoli a fare l’ultimo passo verso il loro grande sogno, così da essere in grado di affrontare il salto verso palcoscenici di alto livello. Ringrazio il presidente Malagòper avermi offerto questa possibilità. Sono molto motivato e desideroso di poter offrire il mio contributo alla FIGC e alla maglia azzurra”.

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