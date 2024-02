Simeone: "Inzaghi? L'ho conosciuto alla Lazio"

Tempo di lettura: < 1 minuto

SIMEONE INZAGHI LAZIO - Ci sarà un po' di Lazio nella sfida di Champions League tra Inter e Atletico Madrid. I due allenatori, Simone Inzaghi e Diego Pablo Simeone, hanno condiviso in biancoceleste momenti straordinari. Anni che il tecnico dei Colchoneros, dopo la vittoria per 5 a 0 sul Las Palmas, non ha mancato di ricordare in conferenza stampa.

Ricordi di Lazio: Simeone parla di Inzaghi

"L'Inter ha un allenatore come Simone Inzaghi con il quale ho un bel rapporto perché l'ho conosciuto alla Lazio, e in nerazzurro sta facendo molto bene le cose".